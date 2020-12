Milagro: Lo estaban por embalsamar y "resucitó"

En Kenia, un empleado de una funeraria se llevó el susto de su vida. Estaba preparando un cadáver para embalsamarlo, y al hacerle un pequeño corte en la pierna para inyectarle formaldehído, el cuerpo "revivió" y profirió un grito de dolor.

Peter Kigen, de 32 años, llevaba un tiempo postrado por una enfermedad crónica. Estando en su casa sufrió un desmayo y fue llevado al hospital de Kapkatet, donde constataron que no demostraba signos vitales, y fue declarado muerto. Su hermano menor, Kevin Kipkurui, dijo que estaba presente cuando Kigen colapsó. Con la ayuda de su primo, lo llevaron al centro de salud.

“Cuando llegamos a la zona de Urgencias un médico nos pidió que registráramos los detalles del paciente en la recepción mientras lo atendía”, dijo Kipkurui. "Cuando volví me informaron que mi hermano estaba muerto. Una enfermera me dijo que había fallecido mucho antes de que llegáramos al hospital” y agregó: “Más tarde, la enfermera me entregó un documento para que se lo llevara al encargado de la morgue antes de que el cuerpo de mi hermano fuera trasladado allí“.