Según Lula, el pacto UE-Mercosur puede fracasar

El pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) viene siendo tema de discusión desde hace varios años. En las últimas horas, el presidente brasileño aseguró que las negociaciones que están teniendo lugar actualmente pueden fracasar. También dijo que si ello ocurre no será por falta de voluntad de los países suramericanos.

"Si no hay acuerdo, paciencia. No fue por falta de voluntad", señaló Lula en una rueda de prensa en Dubai, antes de embarcar para Berlín donde iniciará una visita oficial. "Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil y por culpa de Sudamérica", agregó.

Lula apuntó como responsables de la falta de acuerdo a los países ricos. Dijo que no quieren hacer concesiones y siempre quieren ganar más. En especial, el mandatario brasileño se refirió a Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron, en una rueda de prensa dada el sábado en el marco de la cumbre del clima (COP28) sostuvo que se oponía al acuerdo.

Lula reiteró a la prensa que Francia es un país proteccionista que busca que los "millones" de pequeños productores que tiene puedan vender sus productos y por eso "creó un obstáculo" para el acuerdo. "Y nosotros ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas para vender", dijo a la prensa.