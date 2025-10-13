UFLO Patagonia abre inscripciones con carreras online y presenciales

La Universidad de Flores (UFLO) anunció la apertura del período de inscripción para sus carreras de grado y pregrado en la sede Patagonia. Con un modelo educativo flexible, la institución combina la formación virtual con prácticas presenciales, lo que permite a los estudiantes cursar sin trasladarse a grandes centros urbanos.

El objetivo de UFLO es que cada estudiante pueda avanzar en su proyecto académico y profesional, accediendo a una educación de calidad en su propia región.

Cómo inscribirse en UFLO Patagonia

El proceso de inscripción se realiza de forma 100% online a través del portal de inscripción de UFLO.

El trámite consta de cuatro pasos simples:

Registrarse con un correo personal y crear una contraseña. Acceder al Portal de Documentación y completar el legajo personal. Elegir la carrera y la sede según la preferencia del estudiante. Subir la documentación requerida para formalizar la inscripción.

Documentación necesaria

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar digitalmente:

DNI actualizado.

Título y Analítico Secundario (o constancia de título en trámite).

Ficha médica completa, firmada por un profesional.

Documentos disponibles en el portal (Carta al Rector, contratos y plan de cuotas).

Por qué elegir UFLO Patagonia

UFLO se destaca por su modelo educativo integral, que combina teoría, práctica y formación en valores. La institución busca potenciar los talentos individuales, promover experiencias de campo y facilitar la inserción laboral de sus egresados.

Con sedes en Cipolletti (Av. Mengelle 8) y Neuquén (Corrientes 236), la universidad ofrece orientación personalizada para quienes deseen conocer más sobre las carreras disponibles, los planes de estudio y las oportunidades de desarrollo profesional.

Atención e información

Los interesados pueden acercarse a las sedes de UFLO Patagonia o ingresar al sitio web oficial para más detalles sobre la oferta académica, las becas disponibles y los requisitos de ingreso.

➡️ Más información e inscripciones: www.uflouniversidad.edu.ar/inscribite

📍 Sede Neuquén: Corrientes 236

📍 Sede Cipolletti: Av. Mengelle 8