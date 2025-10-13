¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 13 de Octubre, Neuquén, Argentina
Educación superior en la región

UFLO Patagonia abre inscripciones con carreras online y presenciales

Con una propuesta que combina clases virtuales y experiencias presenciales, los estudiantes pueden formarse en Neuquén o Cipolletti y asegurar su futuro profesional.

Por Redacción

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 16:33
La Universidad de Flores (UFLO) anunció la apertura del período de inscripción para sus carreras de grado y pregrado en la sede Patagonia. Con un modelo educativo flexible, la institución combina la formación virtual con prácticas presenciales, lo que permite a los estudiantes cursar sin trasladarse a grandes centros urbanos.

El objetivo de UFLO es que cada estudiante pueda avanzar en su proyecto académico y profesional, accediendo a una educación de calidad en su propia región.

Cómo inscribirse en UFLO Patagonia

El proceso de inscripción se realiza de forma 100% online a través del portal de inscripción de UFLO.
El trámite consta de cuatro pasos simples:

  1. Registrarse con un correo personal y crear una contraseña.

  2. Acceder al Portal de Documentación y completar el legajo personal.

  3. Elegir la carrera y la sede según la preferencia del estudiante.

  4. Subir la documentación requerida para formalizar la inscripción.

Documentación necesaria

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar digitalmente:

  • DNI actualizado.

  • Título y Analítico Secundario (o constancia de título en trámite).

  • Ficha médica completa, firmada por un profesional.

  • Documentos disponibles en el portal (Carta al Rector, contratos y plan de cuotas).

Por qué elegir UFLO Patagonia

UFLO se destaca por su modelo educativo integral, que combina teoría, práctica y formación en valores. La institución busca potenciar los talentos individuales, promover experiencias de campo y facilitar la inserción laboral de sus egresados.

Con sedes en Cipolletti (Av. Mengelle 8) y Neuquén (Corrientes 236), la universidad ofrece orientación personalizada para quienes deseen conocer más sobre las carreras disponibles, los planes de estudio y las oportunidades de desarrollo profesional.

Atención e información

Los interesados pueden acercarse a las sedes de UFLO Patagonia o ingresar al sitio web oficial para más detalles sobre la oferta académica, las becas disponibles y los requisitos de ingreso.

➡️ Más información e inscripciones: www.uflouniversidad.edu.ar/inscribite
📍 Sede Neuquén: Corrientes 236
📍 Sede Cipolletti: Av. Mengelle 8

