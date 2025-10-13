UFLO Patagonia abre inscripciones con carreras online y presenciales

La Universidad de Flores (UFLO) anunció la apertura del período de inscripción para sus carreras de grado y pregrado en la sede Patagonia. Con un modelo educativo flexible, la institución combina la formación virtual con prácticas presenciales, lo que permite a los estudiantes cursar sin trasladarse a grandes centros urbanos.
El objetivo de UFLO es que cada estudiante pueda avanzar en su proyecto académico y profesional, accediendo a una educación de calidad en su propia región.
Cómo inscribirse en UFLO Patagonia
El proceso de inscripción se realiza de forma 100% online a través del portal de inscripción de UFLO.
El trámite consta de cuatro pasos simples:
-
Registrarse con un correo personal y crear una contraseña.
-
Acceder al Portal de Documentación y completar el legajo personal.
-
Elegir la carrera y la sede según la preferencia del estudiante.
-
Subir la documentación requerida para formalizar la inscripción.
Documentación necesaria
Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar digitalmente:
-
DNI actualizado.
-
Título y Analítico Secundario (o constancia de título en trámite).
-
Ficha médica completa, firmada por un profesional.
-
Documentos disponibles en el portal (Carta al Rector, contratos y plan de cuotas).
Por qué elegir UFLO Patagonia
UFLO se destaca por su modelo educativo integral, que combina teoría, práctica y formación en valores. La institución busca potenciar los talentos individuales, promover experiencias de campo y facilitar la inserción laboral de sus egresados.
Con sedes en Cipolletti (Av. Mengelle 8) y Neuquén (Corrientes 236), la universidad ofrece orientación personalizada para quienes deseen conocer más sobre las carreras disponibles, los planes de estudio y las oportunidades de desarrollo profesional.
Atención e información
Los interesados pueden acercarse a las sedes de UFLO Patagonia o ingresar al sitio web oficial para más detalles sobre la oferta académica, las becas disponibles y los requisitos de ingreso.
➡️ Más información e inscripciones: www.uflouniversidad.edu.ar/inscribite
📍 Sede Neuquén: Corrientes 236
📍 Sede Cipolletti: Av. Mengelle 8