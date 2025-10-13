Piedra del Águila: Un vuelco en la Ruta 237 dejó un herido grave

Durante la tarde del domingo, el personal de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila fue avisado por Tránsito Policial sobre un vuelco registrado en el kilómetro 1519 de la Ruta Nacional 237.

El aviso activó un operativo conjunto con personal sanitario del Hospital de Piedra del Águila y efectivos de tránsito para asistir a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Tres personas involucradas en el siniestro

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el vehículo transportaba tres ocupantes.

Una de las personas fue trasladada al Hospital de San Martín de los Andes para una evaluación médica más completa, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Otra persona fue atendida en el lugar tras manifestar malestar, mientras que el tercer ocupante no requirió derivación hospitalaria.

Trabajo coordinado entre organismos locales

El procedimiento se realizó en colaboración con Tránsito Policial y el Hospital de Piedra del Águila, quienes garantizaron la atención de los heridos y la seguridad de la zona mientras se normalizaba la circulación.

El equipo de bomberos finalizó su intervención y regresó a la base casi tres horas después del aviso, tras asegurar el área y asistir a todos los involucrados.