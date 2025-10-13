Intentó meter marihuana escondida en un flan para un preso y lo descubrieron

Una escena digna de película se vivió este domingo por la tarde en la Comisaría 8° de Choele Choel, cuando un hombre de 46 años fue sorprendido intentando ingresar marihuana oculta en un postre para un detenido. Lo que parecía una simple visita terminó con una causa federal y un flan que no llegó a destino.

Según informaron fuentes policiales, el insólito hecho ocurrió cuando el sujeto, vecino de Lamarque, al igual que el preso al que iba a visitar, llegó con una bolsa con alimentos. Entre los víveres, los efectivos notaron un flan en envase plástico que les llamó la atención. Durante la requisa de rutina, los policías descubrieron que en el fondo del recipiente había un envoltorio de nylon con una sustancia verdosa, similar a cannabis sativa.

El hallazgo desató sorpresa y risas nerviosas entre los presentes, pero también un inmediato operativo de control. La droga fue sometida a las pruebas de campo que confirmaron que se trataba de marihuana. De inmediato, se dio intervención a la Fiscalía Federal de turno, que ordenó el secuestro del estupefaciente y la imputación del visitante.

De esta manera, lo que debía ser una jornada de visita común terminó con el flan convertido en evidencia y un nuevo expediente abierto por infracción a la Ley 23.737. El detenido, que se encuentra cumpliendo condena, se quedó sin su postre y sin la “sorpresa” que venía en su interior.

El caso generó repercusión entre el personal policial, que no salía de su asombro. “Hemos visto muchas cosas, pero droga en un flan, nunca”, dijo uno de los efectivos entre risas. El intento fallido de contrabando casero volvió a demostrar que, cuando se trata de drogas, la imaginación no tiene límite, pero la ley tampoco.