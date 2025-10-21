El 21 de octubre de 2025, Nicolas Sarkozy ingresó en prisión tras ser condenado a cinco años por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007, vinculada al dictador Muamar el Gadafi. Esta noticia sacudió a Francia y marcó un duro momento para el expresidente, quien en los días previos se despidió de sus seres queridos tanto en privado como en público.

Entre los mensajes públicos, destacó la emotiva carta que Carla Bruni, cantante y esposa de Sarkozy, compartió en sus redes sociales. La carta utiliza la letra de su canción Les Séparés (Los Separados), acompañada de un collage fotográfico que recorre su relación y muestra también a su hija en común, Giulia.

La letra de la canción, que expresa la dificultad de la separación, dice: “¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”.

Más tarde, Carla dedicó un mensaje a su hija Giulia en su cumpleaños, reconociendo la dificultad de la situación: “Feliz cumpleaños a la hija más maravillosa. Esta vez no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre”.

Una historia de amor con final inesperado

La historia de amor entre Carla Bruni y Nicolas Sarkozy comenzó en noviembre de 2007, pocos meses después de que Sarkozy se divorciara. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por su amigo en común, el publicista Jacques Séguéla, donde surgió un flechazo inmediato. Según Séguéla, “se pasaron toda la noche hablando”. Al día siguiente, continuaron su encuentro en casa de Carla, y en menos de tres meses contrajeron matrimonio.

En diciembre de 2007, Sarkozy presentó públicamente a Bruni en Disneyland París, junto a sus hijos y la madre de ella, en una imagen que reflejaba un cuento moderno. La pareja se casó el 2 de febrero de 2008 en una ceremonia íntima sin fotos oficiales, celebrando luego en el restaurante La Lanterne con un ambiente discreto y romántico.

Carla Bruni ha hablado abiertamente de su conexión con Sarkozy. En el libro Nicolas Sarkozy and Carla Bruni: The True Story, explicó que el flechazo fue instantáneo: “No esperaba que él fuese tan divertido y vital. Su aspecto, su encanto y su inteligencia me sedujeron”. Por su parte, Sarkozy afirmó en sus memorias que quería que Carla fuera su esposa y no solo su amante.

Tras su boda, Carla dejó temporalmente su carrera artística para mudarse al Palacio del Elíseo. En sus reflexiones posteriores, declaró: “No echo de menos aquel tiempo en absoluto. Fue extraordinario, una gran experiencia, pero como todos los momentos extraordinarios, tenía que acabar”.

Carla Bruni y su carta a Sarkozy antes de la cárcel

A pesar de los años y los cambios, la relación ha mantenido su fortaleza. En 2017, mientras promocionaba un disco, Bruni declaró en una entrevista: “Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él también es fantástico. Me aseguro de que siempre haya un poco de misterio”.