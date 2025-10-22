Ataque ruso contra Kiev:: al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron en Kiev, la capital de Ucrania, en un ataque con misiles y drones, según informó el jefe de la administración de la región a la que pertenece la capital, Timur Tkachenko.

Tkachenko y el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, explicaron que el ataque provocó un incendio en los pisos octavo y noveno de un edificio de viviendas y daño otras infraestructuras residenciales del distrito de Dnipró de la capital ucraniana.

Según el primer balance ofrecido por Klichkó, el bombardeo ruso también ha provocado desperfectos en infraestructuras civiles de los distritos de Pechersk, Darnitsia y Solómianski.

Otro ataque ruso con drones Shahed incendió una guardería en Járkov, obligando a evacuar a los niños. El presidente Zelenski condenó el asalto, calificándolo de "bofetada de Rusia a la paz" y reportando que muchos menores sufren "reacciones de estrés agudo". Las fuerzas rusas atacaron Járkov un jardín de infancia con niños en su interior, según las autoridades ucranianas. El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, y el jefe de la Administración Estatal Regional de Járkov, Oleh Synyegubov, dijeron que se habían producido al menos tres explosiones en la zona.

Rusia ha centrado sus bombardeos en infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas. La destrucción causada por estos ataques ha provocado cortes de gas y electricidad en las regiones de Ucrania afectadas.

Fuentes: efe, afp