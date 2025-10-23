El papa León XIV y el rey Carlos III protagonizan un rezo histórico

Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa desde el cisma anglicano hace cinco siglos, durante una celebración presidida por León XIV en la Capilla Sixtina. La ceremonia combinó tradiciones católicas y anglicanas y marca un nuevo acercamiento entre las dos Iglesias. El oficio, que duró unos 30 minutos, supone un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma, reportó el sitio DW.

El pontífice León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, presidieron la celebración bajo los famosos frescos de Miguel Ángel, en presencia de prelados católicos y anglicanos, así como de responsables políticos y diplomáticos.

El coro de la Capilla Sixtina acompañó al de la Capilla de San Jorge de Windsor, y el tema central de la oración fue la protección de la naturaleza, una señal de la convergencia entre ambas Iglesias en cuestiones medioambientales.

Hubo intercambio de regalos, una audiencia privada y una ceremonia cargada de gestos de reconciliación entre ambas iglesias. El encuentro se da en medio del escándalo que aún rodea al príncipe Andrés, hermano de Carlos, sobre un supuesto abuso de poder y tráfico de influencias.