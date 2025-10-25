En medio de un ataque con misiles y drones, Rusia mató al menos a cuatro personas en Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto y decenas más han resultado heridas tras los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania. Poco antes, Volodomir Zelenski había instado a Estados Unidos a ampliar las sanciones a Rusia para obligar al Kremlin a entablar conversaciones de paz.

En la capital, Kiev, dos personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos en las primeras horas del sábado, declaró Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev.

Se declaró un incendio en un edificio no residencial en un lugar, mientras que restos de misiles interceptados cayeron en una zona abierta en otro lugar, dañando ventanas de edificios cercanos, escribió el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram. "Explosiones en la capital. La ciudad está bajo ataque balístico", escribió el alcalde Vitali Klitschko en Telegram durante la embestida.

En la región de Dnipropetrovsk, dos personas murieron y siete resultaron heridas, informó el gobernador regional en funciones, Vladyslav Haivanenko, quien añadió que edificios de apartamentos, viviendas particulares, una dependencia, una tienda y al menos un vehículo resultaron dañados en los ataques.

Los ataques se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instara a Estados Unidos a ampliar las sanciones sobre el petróleo ruso de dos empresas a todo el sector, y pidiera misiles de largo alcance para devolver el golpe a Rusia.

Zelenski se encontraba en Londres para mantener conversaciones con dos docenas de líderes europeos que han prometido ayuda militar para proteger a su país de futuras agresiones rusas si un alto el fuego pone fin a la guerra de más de tres años.

La reunión, auspiciada por el primer ministro británico, Keir Starmer, tenía por objeto aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, dando un nuevo impulso a las recientes medidas que han incluido una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos y los países europeos sobre los vitales ingresos de Rusia por exportaciones de petróleo y gas.