Trump felicitó a Milei por su "victoria aplastante" y opinó que "¡está haciendo un trabajo maravilloso!"

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó a su aliado Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país. "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina" , publicó Trump en su red social Truth Social durante su gira por Asia.

En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei "fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte". En los días previos a los comicios de este domingo, el mandatario estadounidense brindó al argentino su apoyo político y electoral explícito.

La ayuda se extendió además al plano económico, con un acuerdo de estabilización cambiaria para el intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares con Argentina y la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos para inyectar liquidez en la economía del país sudamericano.

El alcance de la ayuda financiera fue, sin embargo, condicionado por Trump a un triunfo del partido de Milei en los comicios de este domingo, en los que no solamente venció sino que obtuvo un fuerte respaldo electoral de cara a la segunda mitad de su mandato y aumentó de forma significativa los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con su plan de reformas.

Trump comentó que el margen de la victoria del partido de Milei fue "realmente inesperado" y que "la gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho".

Tras el abultado triunfo de su partido en los comicios legislativos argentinos, el presidente Javier Milei agradeció a su par de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en la antesala de la cita electoral y lo describió como "un gran amigo de la República Argentina".

"Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas", mencionó Milei a través de una publicación en la red social X.

"Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial", añadió Mieli, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza, con más del 40 % de los votos.

