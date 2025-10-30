En su primer mano a mano, Trump y Xi Jinping alcanzaron acuerdos sobre tierras raras y aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que acordó reducir al 10% los aranceles a China relacionados con el fentanilo, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur. El presidente estadounidense también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó "resuelta".

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump aseguró que Xi se ha comprometido a reforzar los controles sobre este opioide, que según Estados Unidos producen los carteles mexicanos a partir de precursores químicos obtenidos en China. Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 % al 47 %, apuntó Trump.

El líder republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles. Trump, quien dijo que volverá a reunirse con Xi en abril del próximo año en China, reveló además que no discutieron la cuestión de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.

El cara a cara, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan. Tras el encuentro, que duró casi dos horas, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos. Trump y Xi evitaron este jueves responder a preguntas de la prensa sobre Taiwán y la compra de soja estadounidense por parte de Pekín, al iniciar su cumbre en Corea del Sur, antes de su esperado encuentro. Más tarde el presidente estadounidense aclaró que no abordaron el tema.

China suspendió en mayo la compra de soja estadounidense, el principal producto agrícola exportado por el país norteamericano, en represalia por la guerra arancelaria impulsada por Trump, algo que molestó al republicano, que tiene un amplio apoyo electoral del mundo rural estadounidense. Ambos líderes, previo al encuentro se saludaron de forma cordial ante las cámaras de televisión al iniciar su reunión en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, pero no respondieron a las preguntas lanzadas por los reporteros.

Trump aseguró que acordó con su homólogo chino "trabajar juntos" sobre el futuro de la guerra en Ucrania. "El tema de Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo", dijo el mandatario estadounidense a los periodistas en el avión presidencial Air Force One. Xi "nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania", expresó Trump, sin dar más detalles.

Sentados frente a frente una vez comenzó la reunión bilateral a puerta cerrada, cada líder estaba flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su homólogo chino, Wang Yi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Xi de "muy duro negociador", al inicio de su esperada reunión en Corea del Sur.

De su lado, Xi le dijo a Trump que era "un placer verlo" y que Estados Unidos y China "deben ser socios y amigos".

De igual forma, agradeció a Trump, su contribución al "alto el fuego en Gaza" y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya. "Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezco su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya", dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

Tras el encuentro, ambos mandatarios salieron juntos e intercambiaron unas últimas palabras antes de darse un apretón de manos, para luego ingresar a sus respectivos vehículos. El mandatario chino salió del aeropuerto en primer lugar.

