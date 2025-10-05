Trump autorizó el despliegue de 300 soldados en Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, luego de que una jueza bloqueara temporalmente el envío de militares a Portland, otra ciudad gobernada por demócratas. Chicago y Portland, la principal ciudad de Oregon, son los más recientes puntos críticos en la agresiva campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, que ya desplegó militares en otras ciudades como Los Ángeles y Washington.

"El presidente Trump autorizó 300 Guardias Nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales" en Chicago, dijo la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. El mandatario "no hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses", agregó.

Trump sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas. No obstante, su estrategia es rechazada por las autoridades locales de estas ciudades gobernadas por demócratas, que acudieron a la justicia para evitar la llegada de tropas.

La jueza federal Karin Immergut bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, noroeste de Estados Unidos, paralizando temporalmente una orden del presidente Trump de finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.

La escalada se produjo cuando el gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que Washington le había ordenado desplegar la Guardia Nacional de su estado, o las autoridades federales lo harían a pesar de sus objeciones.

"El Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum: despliega tus tropas o lo haremos nosotros. Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador enviar tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad", alegó Pritzker en X.

