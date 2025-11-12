La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del magnate acusado de pederastia. Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores del Partido Demócrata en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.

Los nuevos hallazgos fueron compartidos por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.

En los correos electrónicos publicados, el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y afirma que el ahora presidente "pasó horas" en su casa con una de las víctimas.

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein".

Fuentes: afp, efe