Seis personas, entre ellas dos niños, murieron en Ucrania en varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron fuentes judiciales. La Fuerza Aérea ucraniana, en tanto, registró bombardeos enemigos con dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, de los cuales las defensas antiaéreas lograron neutralizar 67.

"Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipropetrovsk (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños", informaron los servicios del fiscal general ucraniano. En Dnipropetrovsk, un misil y un dron golpearon una infraestructura civil en la localidad de Pishchanski. "El ataque mató a cuatro personas, incluidos dos niños de 11 y 14 años. Siete personas más fueron heridas", declaró la Fiscalía.

En la región de Odesa, de madrugada, un ataque con drones provocó el incendio de cinco camiones que estaban estacionados en un aparcamiento al aire libre en Izmail, en la frontera con Rumania. "Dos civiles murieron y otros tres fueron heridos", afirmó la Fiscalía, que denunció los ataques como "otro crimen de guerra contra civiles cometido por las fuerzas armadas de la Federación Rusa".

En la región de Zaporiyia (sur), otro ataque ruso dejó sin electricidad a unos 58.000 hogares, indicó el gobernador. Las tropas invasoras, cuya ofensiva comenzó hace cuatro años con el fin de tomar Ucrania en semanas, suelen atacar hospitales, guarderías y edificios residenciales, y en los inviernos también instalaciones eléctricas para provocar restricciones en el suministro de la población.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de la neutralización de 67 de los 79 drones y uno de los dos misiles lanzados por los agresores contra distintos puntos del país. Los drones, entre ellos una cincuentena de drones kamikaze Shahed, aunque también del tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.

