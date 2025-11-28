Una persecución que terminó en sangre

La tarde del jueves 27 se vio marcada por un episodio de violencia extrema en Centenario. Cerca de las 19:20, en inmediaciones de la Plaza Los Pioneros, un hombre en situación de calle fue perseguido y apuñalado en reiteradas ocasiones por al menos cuatro personas que luego escaparon corriendo. Así lo relató a la Policía, que llegó al lugar alertada por vecinos que vieron todo lo que pasó y llamaron a la Comisaría 52.

El hecho ocurrió en el sector de las calles República Argentina y Panamá, una zona con movimiento constante de peatones y vehículos a esa hora del día.

Múltiples heridas y traslado de urgencia

Cuando personal policial de la Comisaría 52 llegó al lugar, encontró a un hombre de aproximadamente 36 años con varias heridas cortopunzantes en el pecho.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada primero al Hospital Natalio Burd de Centenario. Debido a la gravedad del cuadro, luego fue derivada al Hospital Castro Rendón de Neuquén. Según el estado médico informado tras el ingreso, permanecía estable pese a presentar más de cuatro cortes.

Los atacantes huyeron y siguen siendo buscados

Los agresores lograron escapar minutos antes de la llegada de la Policía. En el lugar hubo testigos que advirtieron lo que ocurría y dieron aviso a las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que trabaja para identificar y localizar a las personas involucradas en el ataque.

Violencia en plena vía pública

El episodio ocurrió en un espacio central y transitado de la ciudad, a escasos metros de una plaza, y en un horario donde todavía hay movimiento comercial y familiar, con una víctima especialmente vulnerable y agresores que se dieron a la fuga sin ser detenidos en el momento.