El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), participó este jueves de un simulacro de recuperación de hidrocarburos en la estación de piscicultura del lago Casa de Piedra. La práctica recreó una mancha de petróleo mediante el uso de trazadores naturales (cáscaras de girasol), con el objetivo de evaluar escenarios críticos y fortalecer los protocolos de actuación vigentes en materia ambiental.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa y contó con la participación activa del DPA, en virtud de la naturaleza compartida del río Colorado entre ambas jurisdicciones. El propósito estratégico fue reforzar la prevención y la capacidad de respuesta coordinada ante posibles emergencias ambientales, asegurando la protección y conservación de este recurso hídrico vital para la región.

En representación de Río Negro participó el subdelegado regional de Catriel, Esteban Fernández, acompañado por un equipo técnico del organismo. La práctica es parte del monitoreo preventivo y de contingencia impulsado por la provincia de La Pampa, diseñado para garantizar la protección del río Colorado y anticipar medidas frente a eventuales derrames o incidentes.

El simulacro incluyó la intervención de la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), el Ente Provincial del Río Colorado y actores públicos y privados vinculados a la actividad. La coordinación interinstitucional permitió evaluar la eficacia de los procedimientos y la capacidad de respuesta conjunta.

Desde el DPA se destacó la importancia de estas acciones preventivas, que fortalecen la cooperación regional y consolidan herramientas para enfrentar emergencias ambientales. El ensayo constituye un paso más en la construcción de políticas de cuidado y preservación del río Colorado, reafirmando el compromiso de las provincias en la defensa de un recurso compartido y estratégico.

