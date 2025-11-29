Cerca de 600 personas han fallecido en inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, según los últimos datos oficiales publicados. Las duras imágenes de poblaciones cubiertas de agua, residentes atrapados y deslizamientos de tierra se repiten en los cuatro países, tras las precipitaciones que azotan la región desde una semana.

La agencia indonesia de gestión de desastres ha reportado más de 300 muertos, las autoridades tailandesas al menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués 132 y las autoridades malasias dos. En Indonesia, la provincia de Sumatra Septentrional es la más afectada, con 166 muertos. En la vecina Sumatra Occidental, el balance subió a 90, y en la región de Aceh otras 47 personas perdieron la vida.

Los equipos de rescate se esforzaban por llegar a las zonas más afectadas de la turística Sumatra. La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele causar fuertes lluvias que provocan tragedias, pero este año una tormenta tropical agravó las condiciones. En Indonesia y Tailandia, el número de víctimas mortales es uno de los peores de los últimos años por inundaciones.

