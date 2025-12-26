Un misterioso siniestro vial sacudió la costa rionegrina: un auto volcó y se incendió por completo sobre la Ruta Nacional 3 cerca de Sierra Grande, pero cuando llegaron los bomberos y la Policía no había nadie en el lugar. El vehículo quedó reducido a una masa de hierros retorcidos y calcinados, sin documentación y sin rastros de su conductor, lo que abrió una serie de interrogantes que ahora son materia de investigación.

El hecho ocurrió a unos 20 kilómetros al sur de Sierra Grande, cerca del límite con Chubut. Según se pudo saber, por causas que todavía no fueron establecidas, el vehículo perdió el control, volcó y, casi de inmediato, se prendió fuego.

Ante la magnitud del siniestro, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande se movilizaron rápidamente hacia el lugar. A ellos se sumó personal policial, que trabajaron intensamente para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos sobre la ruta.

Sin embargo, al arribar al lugar, los rescatistas se encontraron con una escena tan impactante como desconcertante. No había ninguna persona dentro del vehículo ni en sus inmediaciones. Tampoco se hallaron heridos, rastros de traslado ni señales claras de auxilio previo. El auto estaba completamente destruido por el fuego.

Tal fue el nivel de destrucción que los propios intervinientes no pudieron determinar con certeza si se trataba de un Ford Fiesta o un Ford Focus. El incendio consumió todo: carrocería, interior, ruedas y cualquier elemento que pudiera aportar información clave para la investigación.

Además, en el interior del rodado no se encontró ningún tipo de documentación, lo que complica aún más la identificación del vehículo y de su posible conductor. Hasta el momento, no trascendió si existen denuncias por robo o pedidos de paradero vinculados a un auto con esas características.