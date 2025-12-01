El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que destacó el cierre del primer año de gestión y confirmó la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional. La funcionaria asumirá esta semana como senadora nacional, mientras que su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva, a quien Adorni dio la bienvenida.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que “el déficit fiscal es la piedra angular del plan de Gobierno” y remarcó que el proceso de estabilización económica debe ir acompañado por “orden en las calles”, un concepto que utilizó para reconocer la tarea de Bullrich al frente de Seguridad.

“La Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre cuando asumimos”, afirmó. Según indicó, durante la gestión que se despide “los homicidios bajaron 11,5% interanual, el nivel más bajo en 25 años”, y las fuerzas federales “incautaron 80.000 kilos de droga, un récord histórico”.

Adorni también mencionó la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, la Ley Antimafia, el Departamento Federal de Investigaciones “a imagen del FBI”, el fortalecimiento de fronteras mediante el Plan Güemes, y medidas vinculadas al sistema penitenciario, como la eliminación del “sueldo mínimo” para presos.

“Quiero darle las gracias a la doctora Bullrich por su trabajo al servicio de los argentinos. Su labor será recordada como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, expresó el jefe de Gabinete.

En su balance, también señaló que se terminó con el “poder de los piqueteros” y aseguró que “hoy los grupos que cortaban calles bajaron a cero”, además de renovar críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no adherir a la Ley Antimafia.

Adorni afirmó que la llamada “doctrina Bullrich” será trasladada al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando la ex ministra asuma su banca: “Un proyecto de país serio necesita trascender gobiernos”, dijo.