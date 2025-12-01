Un consorcio integrado por cinco compañías energéticas argentinas selló un acuerdo histórico con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para iniciar la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) hacia ese país a partir de 2027. El entendimiento proyecta ingresos por alrededor de US$ 7.000 millones durante todo el período del contrato.

El grupo, denominado Southern Energy, está conformado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que se asociaron específicamente para desarrollar el potencial exportador de GNL proveniente de Vaca Muerta.

El convenio establece envíos de 2 millones de toneladas anuales, que comenzarán cuando entre en operación el buque licuefactor “Hilli Episeyo”, que será amarrado en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. La embarcación permitirá procesar el gas para su transporte hacia Europa, donde Alemania continúa ampliando su matriz de proveedores tras la crisis energética de los últimos años.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, titular de SEFE, quienes destacaron el rol estratégico que la Argentina puede ocupar en el abastecimiento energético global.

Con este movimiento, el país da un paso clave para posicionarse como jugador relevante en el mercado internacional del GNL y potenciar la producción de la Cuenca Neuquina en los próximos años.