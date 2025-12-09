María Corina Machado, destacada líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz otorgado por el Comité Noruego, en reconocimiento a su papel en la construcción de un movimiento que desafió al presidente Nicolás Maduro en las urnas.

La dirigente política enfrentó una fuerte represión que incluyó su inhabilitación para postularse como candidata presidencial, lo que la llevó a permanecer oculta dentro de Venezuela durante casi un año, resguardándose ante la amenaza de persecución.

Entrega del Nobel y su posible asistencia

Su posible asistencia a la ceremonia de entrega del Nobel representaría su primera aparición pública en este lapso, un acto que podría tener un fuerte impacto simbólico en el escenario político venezolano y en la visibilidad internacional de la oposición.

Este reconocimiento internacional destaca el esfuerzo de Machado por promover una alternativa democrática en un contexto marcado por la crisis política y social en Venezuela, y pone en evidencia la tensión entre el régimen y quienes buscan un cambio electoral.