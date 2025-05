Uruguay despide a José "Pepe" Mujica

Una emotiva comitiva fúnebre acompañada por aplausos, proclamas políticas y gritos espontáneos de la ciudadanía uruguaya acompañó esta tarde a los restos de José Alberto ('Pepe') Mujica Cordano. Nacido en 1935 en la misma ciudad que hoy lo entierra, Montevideo, la marcha ha recorrido las avenidas 18 de julio y la del Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. El féretro fue acompañado por la viuda de Mujica, Lucía Topolansky, y por el actual mandatario uruguayo, Yamandú Orsi.

Miles de simpatizantes de esta figura clave en la izquierda latinoamericana y global han querido acercarse a mostrar sus respetos a izquierda y derecha de dos de las principales avenidas de Montevideo, que conectan el centro con el resto de la ciudad desde la Plaza de la Independencia -donde se encuentra la sede del poder Ejecutivo- hasta el Palacio Legislativo, donde descansarán sus restos.

El ataúd con los restos de Mujica ha sido arrastrado por una calesa o cureña de caballos durante todo el trayecto. El féretro fue cubierto con la bandera uruguaya, una banda roja y un sencillo ramo con dos flores púrpuras. Los numerosos asistentes al cortejo han portado periódicos con algunas de sus portadas históricas, así como carteles de despedida ("Hasta siempre, viejo") o banderas del Movimiento de Participación Popular. Mujica no renunció a su vida pública hasta su muerte, a los 89 años de edad, por un cáncer.

Varios miembros del Ejército han acompañado, uniformados y montando a caballo, a la comitiva. En ocasiones han detenido la marcha para permitir que la gente pudiese contemplar el féretro o dejar hablar a portavoces del MPP, quienes no han dudado en pedir la continuidad de "la lucha" alentada por el fallecido. Muchos asistentes también han coreado y han portado mensajes con la frase "No me voy, estoy llegando", que pronunció cuando abandonó la presidencia del país en 2015.

Hace instantes comenzó el velatorio del cuerpo, que se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, adonde podrá ingresar el público en general. Por el momento no está confirmado si se extenderá por 24 horas o por 36.