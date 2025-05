Mataron a una "influencer" mexicana durante una transmisión en vivo

Una joven "influencer" mexicana fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok, donde tenía más de 95.000 seguidores, informaron autoridades del estado de Jalisco , donde ocurrió el crimen. Medios locales identificaron a la víctima como Valeria Márquez, de 23 años, quien difundía videos con contenidos relacionados a la belleza, algunos de ellos acumulan casi 800.000 reproducciones.

"La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales", señaló la Fiscalía estatal en un comunicado. El crimen se produjo al caer la tarde del martes en un salón de belleza del que Márquez era propietaria, localizado en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, la capital de Jalisco.

Agentes de la Policía municipal acudieron al local tras recibir un aviso y confirmaron la muerte de la joven, detalló la autoridad. "De acuerdo con las primeras líneas de investigación, ella se encontraba en su establecimiento cuando un hombre entró al lugar y, al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida", añadió la Fiscalía.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que su despacho no tiene registro de que Márquez hubiera solicitado ayuda a las autoridades por amenazas en su contra. "No tenemos ningún pedimento por parte de ella de amenaza de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro por parte de Fiscalía ni de la Policía de Zapopan", afirmó el funcionario.

Agentes del Ministerio Público recaban testimonios e indicios para esclarecer el caso que se investiga "conforme al protocolo de feminicidio", informó la autoridad. Las pesquisas no relacionan hasta ahora el asesinato con el crimen organizado que golpea al estado, base de operaciones del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.

La violencia de género es una problemática latente en México, donde un 70% de las mujeres de más de 15 años han experimentado algún tipo de agresión al menos una vez en su vida, según ONU Mujeres. Si se suman los feminicidios y los homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian unos 10 por día, indica la ONU.

Fuente: AFP