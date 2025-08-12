La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ourense fue restablecida tras una interrupción que comenzó temprano debido a un incendio ocurrido cerca de las vías en la ciudad de As Burgas.

Renfe y Adif informaron de la reanudación del servicio en ese tramo, aunque señalaron que la línea de alta velocidad Galicia-Madrid permanece suspendida entre Ourense y Taboadela. El corte se mantiene por la presencia de varios focos activos en la zona, lo que llevó a Adif a desconectar la tensión eléctrica a petición de los bomberos para facilitar las tareas de extinción.

Planes alternativos por carreteras

Para minimizar el impacto en los viajeros, Renfe implementó un plan alternativo por carretera entre A Gudiña y Ourense. Un tren AVE que partió de Madrid Chamartín a las 11:17 y que debía llegar a Vigo Urzaiz a las 15:26 se detuvo en Taboadela y retrocedió hasta A Gudiña para realizar un transbordo. Para continuar el trayecto, Renfe dispuso una decena de autobuses para los pasajeros afectados.

Además, se habilitó un tren especial lanzadera entre Madrid y Zamora con paradas en Segovia y Medina del Campo para facilitar el desplazamiento de los usuarios hacia esas localidades.

La Consellería do Medio Rural reportó que el incendio se mantiene activo en el municipio de San Cibrao das Viñas, en la parroquia de Noalla, colindante con Ourense. Por precaución, la Policía Local de Ourense ordenó el desalojo de algunos vecinos de Seixalbo, cerca del parque empresarial de Barreiros, debido a la cercanía del fuego a las viviendas.

Fuentes de Renfe indicaron que aún no se ha determinado la causa del incendio, aunque personal de la compañía ha informado a los viajeros afectados que el fuego podría haber sido provocado por el propio tren al llegar a la ciudad.

Esta situación se da en un contexto en que la Xunta ha declarado la Situación 2 en la provincia de Ourense por una ola de incendios que registra hasta 50 siniestros diarios, atribuidos a una "altísima actividad incendiaria".