Un impactante vuelco se produjo este martes en la Ruta 40 cerca de Chorriaca. Por razones que se intentan establecer, un camión volcó y terminó varios metros fuera de la cinta asfáltica.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Taquimilán informaron que a las 15:50 recibieron el llamado alertando por el incidente, por lo que se dispuso la salida de dos móviles a cargo del segundo jefe Cirilo Sánchez. En el lugar también trabajó personal de salud y policía.

Martes accidentado en las rutas provinciales

En el kilómetro 2086 también en la Ruta 40 se produjo cerca del mediodía una colisión frontal entre un camión Scania con acoplado y otro vehículo de menor porte. Personal de Bomberos Voluntarios tuvo que asistir a uno de los conductores que no podía salir por sus propios medios. Debieron utilizar herramientas hidráulicas para realizar cortes en la carrocería y así poder rescatarlo. Destacaron que solamente sufrió algunos golpes.

El otro incidente vial sucedió también al mediodía en la Ruta 237, a pocos kilómetros del puente de Collón Curá. Un camión sin frenos impactó de atrás un automóvil, lo que provocó un choque en cadena que terminó afectando a cinco autos en total. El reporte del personal de tránsito de Piedra del Águila destacó que a pesar de la magnitud del siniestro vial, no se registraron heridos de consideración. En horas de la tarde se continuaba trabajando para remover el camión del lugar, por lo que efectivos de la policía permitían el paso de vehículos en ambas manos pero a baja velocidad.