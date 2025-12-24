Vecinos de Aluminé manifestaron su preocupación por la disposición irregular de residuos en la zona de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que permanece cerrada tras el incendio ocurrido hace más de un año. La denuncia fue realizada por Lorena Carrasco, vecina y emprendedora local, quien difundió imágenes y videos donde se observa a un comercio arrojando restos de carnicería en un sitio no autorizado.

Impacto ambiental y sanitario

Carrasco explicó que, luego del incendio de la planta de reciclado, el predio quedó fuera de funcionamiento y no está habilitado para recibir residuos, especialmente orgánicos, que generan olores intensos, proliferación de insectos y contaminación ambiental.

“A pesar de los carteles que indican que no se debe tirar basura, la gente sigue haciéndolo, incluso comercios. En este caso fueron restos de carnicería, con un olor insoportable”, señaló.

Afectación a vecinos y al turismo

La vecina remarcó que la situación impacta tanto en quienes viven y trabajan en el sector como en la imagen turística de Aluminé, uno de los principales motores económicos de la localidad.

“La basura vuela, llega al río y da una imagen muy fea a quienes nos visitan. De un lado se entra al pueblo y se ve algo hermoso; del otro, basura”, expresó.

Dónde deben disponerse los residuos

Según explicó Carrasco, la disposición final de residuos se realiza pasando el Puente Azul, donde existen contenedores diferenciados, incluso cuando el predio de la planta está cerrado. Por ese motivo, sostuvo que no hay justificación para arrojar residuos en la planta incendiada.

Esfuerzo privado y pedido de equidad

Carrasco también destacó el trabajo que realizan desde el emprendimiento familiar “Punta Carrasco”, un camping agreste a orillas del río, donde invierten de manera permanente para mantener el predio y ofrecer servicios a vecinos y turistas.

“Pagamos luz comercial, mantenemos el lugar, regamos, cortamos pasto y arreglamos lo que se rompe. Es mucho esfuerzo para que del otro lado haya gente a la que no le importa cómo se ve el pueblo”, indicó.

Pedido de controles y sanciones

La vecina realizó un llamado a la comunidad y a las autoridades municipales para reforzar los controles y aplicar sanciones, especialmente a los comercios que no cumplen con las normas de disposición de residuos.

“No es un reto a los vecinos, es un pedido de conciencia. Aluminé tiene un potencial enorme y necesitamos cuidarlo entre todos”, afirmó.

Invitación a un espacio natural

Finalmente, Carrasco invitó a vecinos y visitantes a conocer Punta Carrasco, un espacio natural con camping, fogones, baños, duchas y servicios, pensado para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza.