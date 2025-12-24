El camino que parecía directo a la cima encontró un desvío inesperado. Endrick, señalado hace poco tiempo como una de las grandes joyas del fútbol sudamericano, dejará momentáneamente el Reala Madrid y continuará su carrera en Francia, lejos del escenario que lo vio llegar con promesas de protagonismo inmediato.

Sin espacio en un plantel plagado de estrellas, el delantero brasileño acordó su llegada a préstamo al Olympique de Lyon, club histórico del fútbol francés que apuesta a recuperar su mejor versión. La cesión será hasta junio de 2026 y no incluirá opción de compra: el plan del Real Madrid es que el futbolista regrese una vez finalizado el vínculo.

Según trascendió, el conjunto francés se hará cargo del 50% del salario del jugador y el acuerdo contempla una cláusula específica que garantiza una cantidad mínima de partidos, un punto clave para un delantero que necesita continuidad urgente.

Endrick arribó a la Casa Blanca a mediados de 2024, procedente del Palmeiras, con el cartel de futura estrella mundial. Sin embargo, su adaptación fue compleja. En su primera temporada disputó 37 partidos, con siete goles y cinco asistencias, números que no alcanzaron para consolidarlo en la rotación principal. En la actual campaña, su participación se redujo drásticamente: apenas tres encuentros y sin influencia directa en el marcador.

La decisión de salir a préstamo responde a una necesidad compartida. El Real Madrid busca proteger una inversión millonaria y el futbolista necesita rodaje para no perder terreno en la competencia internacional. El destino elegido, lejos de ser menor, aparece como una oportunidad para relanzar su carrera en un contexto de mayor protagonismo.

El horizonte está claro: el Mundial 2026. Endrick sabe que para mantenerse en la órbita de la selección brasileña deberá volver a marcar diferencias dentro del campo. Francia será, entonces, una escala obligada para reencontrarse con su mejor versión y demostrar que el rótulo de promesa no fue exagerado.

El talento está intacto. Ahora, la incógnita pasa por si este cambio de aire alcanza para devolverlo al lugar que parecía tener asegurado.