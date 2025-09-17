Piden la pena de muerte para el sospechoso de matar a Charlie Kirk

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, compareció por primera vez ante la justicia cuando fue acusado de homicidio agravado, cargo que podría rendirle la pena de muerte. Kirk, de 31 años y cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado cuando se entregó a las autoridades, después de 33 horas de persecución.

Robinson, quien fue acusado de siete cargos, incluyendo el de homicidio agravado, compareció a su primera audiencia judicial que transcurrió de forma virtual.

Desde la cárcel del condado de Utah, donde permanece sin derecho a fianza, el joven apareció en cámara con un chaleco verde anti-suicidio, y luciendo una incipiente barba.

Observó prácticamente inmóvil todo el procedimiento que se extendió por casi quince minutos, apenas asintiendo levemente cuando el juez Tony Graf se dirigía a él. Graf anunció que la próxima audiencia del caso será el 29 de septiembre, también virtual, y que le asignará un abogado a Robinson, quien no tiene representación legal.

Más temprano, la Fiscalía oficializó su acusación con siete cargos contra Robinson, incluyendo homicidio agravado. "(Es) una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros", dijo en rueda de prensa el fiscal Jeff Gray.

Gray además notificó que su despachó perseguirá la pena de muerte como castigo, caso Robinson sea hallado culpable. "No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", añadió.

El fiscal precisó que encontraron ADN en el gatillo del arma recuperada por las autoridades, además de evidencia proporcionada por el compañero de apartamento de Robinson, quien colabora con la justicia.

El compañero de apartamento informó a los investigadores que Robinson le dijo en un intercambio de mensajes que habría dejado un mensaje debajo de su teclado en el que denotaba su intención de asesinar al activista, dijo Gray. "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar", reza la nota, de acuerdo con el fiscal.

Fuentes: afp, reuters