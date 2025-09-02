La OTAN, en alerta tras el sabotaje ruso en el avión de la jefa de la Unión Europea

El jefe de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, declaró que están trabajando para contrarrestar las presuntas interferencias rusas en los vuelos civiles. Lo hace apenas dos días después de que un avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, perdiera su capacidad de navegación GPS en pleno vuelo cuando sobrevolaba Bulgaria.

El avión consiguió aterrizar el domingo gracias al uso de mapas físicos. Las autoridades búlgaras sospechan que Rusia está detrás de la interferencia. "Ahora todos estamos en el frente oriental, tanto si vives en Londres como si lo haces en Tallin", ha dicho Mark Rutte durante una rueda de prensa en Luxemburgo junto al primer ministro del ducado y su ministra de Defensa. "Puedo asegurarles que estamos trabajando día y noche para contrarrestarlos y para asegurarnos de que no vuelvan a hacerlo", ha añadido.

Rutte asegura que la interferencia forma parte de una campaña de amenazas híbridas por parte de Rusia, como el corte de cables submarinos de energía y comunicaciones en el mar Báltico y el de un ciberataque contra el servicio sanitario británico. "Siempre he odiado el término híbrido, pero define bien este bloqueo de aviones comerciales con efectos potencialmente desastrosos", afirma Rutte.

El ataque con interferencia de GPS contra Von der Leyen es el último de una campaña pseudo bélica en toda Europa atribuida a Rusia, que el jefe del servicio de inteligencia exterior británico ha calificado de "asombrosamente imprudente".

Desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, las autoridades occidentales han acusado a Rusia y a sus aliados de organizar docenas de ataques, desde vandalismos hasta incendios provocados e intentos de asesinato. Esto incluye las interferencias por radio para censurar o provocar engaños en las comunicaciones.

"La amenaza rusa aumenta cada día. No seamos ingenuos: un día podría afectar también a Luxemburgo o podría llegar a los Países Bajos", ha dicho el ex primer ministro de este último Estado. "Con la última tecnología rusa de misiles, por ejemplo, la diferencia ahora entre Lituania -en primera línea- y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de cinco a diez minutos. Ese es el tiempo que tarda este misil en llegar a estas partes de Europa".

Bulgaria no investigará la interferencia del avión de Von der Leyen porque "estas cosas pasan todos los días", según ha declarado este martes el primer ministro Rosen