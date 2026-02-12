El fenómeno "therian" continúa creciendo en todo el país luego de que aparecieran personas que dicen sentir una conexión psicológica o espiritual con un animal y, si bien no consideran parecerse o ser físicamente como el mismo, algunos aseguran tener afinidad con rasgos de su personalidad o con su instinto.

A ello ahora se le suma que empezó a circular en las redes sociales una tendencia que indica el tipo de "therian" que sería cada persona relacionándola con su signo del zodíaco y, al primero de ellos, Aries se lo asocia con el lobo por su carácter dominante, su coraje, sus reflejos y por su instinto para proteger a los suyos.

Por su lado, los del signo de Tauro serían osos por su potencia tranquila y territorial, además de una calma que puede volverse firme, mientras que a los de Géminis se los asocia al zorro por su rapidez mental, su curiosidad, su adaptabilidad y su velocidad para buscar alternativas cuando cambia el escenario.

En el caso de Cáncer, a este signo se lo asocia con el ciervo o la nutria debido a que son especies sensibles y protectoras con mucha sensibilidad, mientras que a Leo se lo identifica con leones por su liderazgo, presencia, personalidad dominante y carismática y deseos de destacarse.

En tanto, a las personas del signo de Virgo se las vincula con gatos o búhos debido a que son animales observadores, detallistas y que seleccionan muy bien a su entorno, mientras que a las de Libra, por su sociabilidad, equilibrio y estética se las relaciona con cisnes o delfines y a las de Escorpio se las asocia con la serpiente o el escorpión por su habilidad para el cambio, su modo de transformarse y por ser el que sabe más de lo que muestra.

Para los de Sagitario, el animal elegido sería el caballo por su espíritu libre, su alma aventurera, su deseo de explorar y no querer tener una vida rutinaria, mientras que a Capricornio se lo vincula con cabras o lobos por su disciplina, perseverancia y paciencia, a Acuario se lo asocia con perros o zorros por su independencia, inteligencia y lealtad y a Piscis por su sensibilidad se lo relaciona con peces o delfines.