¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Preocupación en Córdoba

Una mujer con trastorno bipolar de 66 años desapareció en Capilla del Monte: lo que se sabe

Alejandra Beatriz Theiler, residente en un geriátrico de Punilla, es buscada por las autoridades que sospechan que podría haber viajado hacia Córdoba. La Fiscalía de Cosquín pide colaboración para localizarla.

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 10:43
PUBLICIDAD
Desaparece mujer con trastorno bipolar en Capilla del Monte, Córdoba

Una mujer de 66 años que padece trastorno bipolar se encuentra desaparecida en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, ubicada en el departamento de Punilla.

Alejandra Beatriz Theiler residía en un geriátrico local y, según las investigaciones de las autoridades, existe la sospecha de que podría haberse desplazado hacia la ciudad de Córdoba.

Las características físicas de Alejandra son: 1,69 metros de altura, tez blanca y cabello corto canoso ondulado. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón beige, una remera roja de mangas largas, zapatos marrones y llevaba una cartera blanca con rayas de colores, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal de la región.

Dado que la mujer es paciente psiquiátrica diagnosticada con trastorno bipolar, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero.

Se insta a quienes puedan aportar información a comunicarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-452293 (interno 56261), a la Comisaría de Capilla del Monte al 3548-435879 o a cualquier dependencia policial o judicial cercana.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD