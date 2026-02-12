Una mujer de 66 años que padece trastorno bipolar se encuentra desaparecida en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, ubicada en el departamento de Punilla.

Alejandra Beatriz Theiler residía en un geriátrico local y, según las investigaciones de las autoridades, existe la sospecha de que podría haberse desplazado hacia la ciudad de Córdoba.

Las características físicas de Alejandra son: 1,69 metros de altura, tez blanca y cabello corto canoso ondulado. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón beige, una remera roja de mangas largas, zapatos marrones y llevaba una cartera blanca con rayas de colores, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal de la región.

Dado que la mujer es paciente psiquiátrica diagnosticada con trastorno bipolar, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero.

Se insta a quienes puedan aportar información a comunicarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-452293 (interno 56261), a la Comisaría de Capilla del Monte al 3548-435879 o a cualquier dependencia policial o judicial cercana.