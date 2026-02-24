Centenario: bomberos rescataron una Ecosport con 10 personas a punto de caer al río Neuquén

Una intervención que comenzó como un operativo rutinario por un incendio terminó convirtiéndose en un rescate contrarreloj durante la noche del lunes 23 en Centenario, cuando una camioneta con diez ocupantes quedó al borde de caer a un brazo del río Neuquén.

Según informó el portal Centenario Digital, bomberos voluntarios regresaban de sofocar un incendio registrado en la calle 7, en la zona de chacras, cuando recibieron un pedido de auxilio en un camino interno cercano al acceso donde se construye el segundo puente hacia la isla El Porvenir.

Al llegar al lugar, el panorama era complejo: una Ford Ecosport había quedado peligrosamente inclinada sobre un terraplén tras una mala maniobra del conductor, con riesgo inminente de desbarrancar hacia el río.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, explicó que el llamado alertaba sobre un vehículo que circulaba por un camino interno y había quedado al borde de caer. “Cuando arribamos, el incendio estaba a pocos metros y había mucho viento, lo que favorecía la propagación del fuego, por lo que debimos actuar rápidamente en ambos frentes”, señaló.

De acuerdo con el jefe del cuartel, dentro del vehículo viajaban cerca de diez personas que habían pasado la tarde en el sector, una zona sin iluminación y transitada principalmente por vecinos que conocen el terreno.

“El vehículo estaba inclinado hacia el lado del acompañante, con la rueda trasera prácticamente en el aire y la delantera apoyando muy poco sobre el camino. Es un sector muy inestable”, detalló Álvarez.

Ante el riesgo de que la camioneta cediera, los bomberos priorizaron asegurar la unidad antes de cualquier movimiento. Con la colaboración de Defensa Civil y personal de la Comisaría Quinta, colocaron fajas de sujeción y trabajaron cuidadosamente para estabilizarla.

Tras varios minutos de maniobras, lograron retirar la Ecosport del terraplén y trasladarla hacia una zona segura sin que se registraran heridos ni mayores complicaciones.

El episodio volvió a poner en evidencia los peligros de circular por caminos internos cercanos al río durante la noche, especialmente en sectores sin señalización ni iluminación, donde una maniobra incorrecta puede derivar en situaciones de alto riesgo.