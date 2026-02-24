¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Aeroparque Jorge Newbery

Tras la tormenta se desplomó parte del techo en el Aeroparque Jorge Newbery

El colapso ocurrió en el primer piso, cerca de la zona gastronómica internacional, luego de la acumulación de agua tras las fuertes lluvias. No se registraron heridos y se evalúan daños estructurales.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 10:23
Desplome del techo en Aeroparque Jorge Newbery tras tormenta

Esta mañana, un sector del techo del primer piso del Aeroparque Jorge Newbery cedió cerca del área de embarque internacional, específicamente en una zona gastronómica donde operan dos locales.

El incidente se produjo después de una intensa tormenta que azotó la Ciudad de Buenos Aires. Según un video grabado por una testigo presente, la acumulación de agua habría provocado el colapso de la estructura, seguido por una violenta caída de agua hacia el interior del edificio.

El desprendimiento tuvo lugar entre los locales Starbucks y Le Pain Quotidien, sin afectar la planta baja donde se encuentra el sector de check-in.

Testigos relataron que el agua “estalló” tras la caída del techo, generando una fuerte descarga dentro de la terminal. Hasta el momento no se reportaron heridos, y desde fuentes aeroportuarias afirmaron que el hecho no pasó a mayores “de milagro”, considerando el habitual flujo de pasajeros en ese horario.

Personal de seguridad y mantenimiento se encuentra trabajando para aislar la zona afectada y evaluar los daños estructurales. Se espera información oficial sobre posibles demoras en vuelos internacionales o la reubicación de pasajeros.

