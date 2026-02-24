Esta mañana, un sector del techo del primer piso del Aeroparque Jorge Newbery cedió cerca del área de embarque internacional, específicamente en una zona gastronómica donde operan dos locales.

El incidente se produjo después de una intensa tormenta que azotó la Ciudad de Buenos Aires. Según un video grabado por una testigo presente, la acumulación de agua habría provocado el colapso de la estructura, seguido por una violenta caída de agua hacia el interior del edificio.

El desprendimiento tuvo lugar entre los locales Starbucks y Le Pain Quotidien, sin afectar la planta baja donde se encuentra el sector de check-in.

Testigos relataron que el agua “estalló” tras la caída del techo, generando una fuerte descarga dentro de la terminal. Hasta el momento no se reportaron heridos, y desde fuentes aeroportuarias afirmaron que el hecho no pasó a mayores “de milagro”, considerando el habitual flujo de pasajeros en ese horario.

Personal de seguridad y mantenimiento se encuentra trabajando para aislar la zona afectada y evaluar los daños estructurales. Se espera información oficial sobre posibles demoras en vuelos internacionales o la reubicación de pasajeros.