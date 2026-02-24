Tres kioscos narco en una cuadra de Cipolletti: dos detenidos

Tres casas ubicadas sobre la misma cuadra de la calle Colombia en Cipolletti, funcionaban como puntos de venta de cocaína y marihuana hasta que fueron allanadas en las últimas horas: hay dos detenidos, un hombre y una mujer, y se secuestraron dosis fraccionadas de droga, 589.500 pesos en efectivo, dos balanzas de precisión y celulares, en una causa que investiga la comercialización al menudeo.

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina tras una orden del Juzgado Federal de Garantías de General Roca, a cargo del juez Hugo Horacio Greca, con intervención de la fiscalía federal local. Pero más allá del sello judicial, lo concreto es que en una misma cuadra funcionaban al menos dos bocas de expendio y un tercer domicilio en la siguiente, utilizados para acopio y fraccionamiento.

Según fuentes vinculadas a la investigación, en los allanamientos se incautaron varias dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína ya listas para la venta, aunque oficialmente no se precisó el pesaje total en gramos. Sí se confirmó el secuestro de 589.500 pesos en efectivo, dinero presuntamente obtenido de la comercialización diaria.

Además, dentro de las viviendas se encontraron dos balanzas de precisión, típicas del fraccionamiento, y teléfonos celulares que ahora serán peritados. La escena era la de un esquema aceitado de venta barrial, con distribución directa y flujo constante de compradores.

Por otra parte, la investigación se inició tras un oficio judicial que ordenó tareas de inteligencia sobre uno de los inmuebles. A partir de ahí, los movimientos detectados llevaron a los otros dos domicilios. Todos ubicados sobre la misma calle Colombia, lo que expone un circuito concentrado en pocos metros.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Mientras tanto, el expediente sigue abierto para determinar si existían más involucrados o si se trataba de una estructura familiar reducida que operaba bajo perfil.