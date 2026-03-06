El Comando Central de Estados Unidos confirmó que atacó un portaviones iraní, describiéndolo como de un tamaño similar a los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Según el comunicado oficial, el buque fue alcanzado y ahora permanece en llamas.

En sus redes sociales, el Comando Central destacó que "las fuerzas estadounidenses no se contienen en su misión de hundir a toda la Armada iraní", acompañando la declaración con un video del ataque.

En paralelo, la región se encuentra en plena escalada bélica. Israel lanzó una nueva ola de ataques contra la infraestructura de Hezbollah en Beirut, con 26 objetivos alcanzados en la zona del Dahieh, incluyendo un centro de mando y una instalación de almacenamiento de drones utilizados para atacar a Israel, según el ejército israelí.

Respuestas a ataques que se hacen sentir

Por su parte, Irán respondió con ataques a bases militares estadounidenses en Kuwait. El ejército iraní informó que sus fuerzas terrestres emplearon varios drones destructivos en estos ataques y prometió que "esos ataques continuarán en las próximas horas".

Este intercambio de ataques se da tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocó la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Desde entonces, Teherán ha intensificado sus acciones contra países del Golfo, apuntando especialmente a intereses militares y estratégicos de Washington en la región.

En medio del conflicto, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que hay 260 argentinos varados en ese país, quienes están "desesperados por salir". Wahnish señaló que las consultas llegan tanto de los turistas como de sus familias, y recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales, que aconsejan "quedarse donde estás y estar siempre cerca de un refugio".

Estados Unidos ataca portaviones iraní y crece la tensión en Medio Oriente

El diplomático además afirmó que el "plan final" de Israel y Estados Unidos es derrocar al gobierno iraní, que calificaron como "extremista y asesino". "Si cae este gobierno, la región va a lucir completamente diferente", advirtió.

Por último, en un nuevo capítulo del conflicto, Azerbaiyán retiró a sus diplomáticos de Irán tras un ataque con drones iraníes al aeropuerto de Najicheván, cerca de la frontera común. El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, anunció que preparan represalias por esta acción.