China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales y "se opone a la interferencia injustificada de fuerzas externas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo cubano en Pekín. Este posicionamiento se da en en un contexto critico para Cuba que vive una profunda crisis energética, con continuos apagones (uno de los mayores, hoy mismo) ante la falta de petróleo venezolano y la posible cancelación también de los envíos desde México.

"Estamos dispuestos a continuar brindando apoyo y asistencia en la medida de nuestras posibilidades", dijo Wang a Bruno Rodríguez, enviado especial de Cuba, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Rusia, por su parte, continuará dando petróleo a Cuba. Moscú ha suministrado petróleo a Cuba en repetidas ocasiones en los últimos años y continuará haciéndolo, declaró el embajador ruso en Cuba, Viktor Coronelli, en una entrevista con la agencia estatal rusa de noticias RIA. "Suponemos que esta práctica continuará", afirmó. También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aludió a Cuba hoy durante una entrevista al canal de televisión RT.

"Dice (Estados Unidos) que se decreta el estado de emergencia en vistas a la amenaza de Cuba a los intereses de EE. UU. en el Caribe, en parte debido a la política hostil y malintencionada de Rusia", protestó Lavrov. "Les prohíben a todos comprar petróleo y gas" a Rusia, dijo, para sustituirlos "por el petróleo y el gas estadounidense", comentó Lavrov.

