La definición de Luis Caputo sobre su forma de vestir abrió una nueva polémica vinculada a los precios de la ropa y el costo de vida en Argentina. El ministro de Economía aseguró que utiliza prendas de Massimo Dutti porque se trata de una marca “relativamente buena y barata”, pero un relevamiento de precios muestra que su atuendo cuesta casi el doble que un traje equivalente del mismo grupo textil vendido en el país.

Massimo Dutti es una firma española perteneciente al grupo Inditex, el mismo conglomerado que controla Zara. Sin embargo, mientras la marca elegida por el ministro no tiene presencia oficial en Argentina, Zara sí opera en los shoppings locales con valores sensiblemente más bajos.

De acuerdo a un relevamiento reciente, vestirse como Caputo implica un gasto cercano al millón de pesos. Un saco de Massimo Dutti puede costar entre 420 y 690 euros, mientras que los pantalones rondan los 220 euros, lo que eleva el precio total del conjunto a cifras que resultan inaccesibles para la mayoría de los argentinos.

En contraste, un traje formal de Zara Argentina, perteneciente al mismo grupo empresario, presenta valores muy inferiores. Un conjunto 100% de lana alcanza los $625.980, mientras que una versión slim fit, la más económica, se consigue por $439.980. La diferencia es clara: el traje que el ministro considera “barato” cuesta casi un 60% más que la opción de mayor calidad disponible en el mercado local.

El dato no pasó desapercibido en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el debate sobre los precios internos. Con el valor de un solo traje de Massimo Dutti, un argentino podría comprar dos trajes de lana en Zara Argentina, una comparación que vuelve a poner bajo la lupa la noción de precios, consumo y realidad económica.