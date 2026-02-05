Un detalle que puede costar caro

Una práctica cada vez más común entre conductores comenzó a quedar en la mira de los controles viales: llevar antenas de internet satelital dentro del habitáculo del vehículo, apoyadas sobre el torpedo o pegadas al parabrisas.

Desde la Dirección de Tránsito de la Policía de Neuquén informaron que, tras una etapa de advertencias, comenzarán a labrar multas a quienes circulen con estos dispositivos en lugares que afecten la visión al conducir.

No es nuevo, pero ahora se sanciona

La prohibición se apoya en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que impide circular con objetos ubicados en el parabrisas o el tablero que interfieran en la conducción. Según remarcaron desde la fuerza, la norma tiene vigencia desde hace décadas y no fue creada a partir de la llegada de nuevos servicios de conectividad.

“Las antenas Starlink están prohibidas desde que se creó la ley. Durante las primeras semanas priorizamos la educación, pero ahora corresponde sancionar”, explicó el subcomisario Carlos Trepat, de la Policía de Tránsito.

El riesgo que muchos no ven

Una antena de unos 30 centímetros colocada en la parte baja del parabrisas puede generar lo que se conoce como un punto ciego artificial. En esa franja, el conductor podría no ver a un peatón, una moto o una señal de tránsito a pocos metros de distancia.

Además, en caso de un choque o una frenada brusca, un equipo suelto sobre el tablero puede salir despedido dentro del habitáculo y convertirse en un objeto de alto riesgo para quienes viajan en el vehículo.

Las multas no son solo en Neuquén

Aunque el anuncio de sanciones se realizó a nivel provincial, la ley es nacional y fue adoptada por la mayoría de las jurisdicciones del país. Eso implica que la infracción puede ser sancionada en distintos puntos de Argentina, no solo en rutas neuquinas.

Las consecuencias pueden incluir multas económicas, la retención preventiva del vehículo hasta retirar el elemento y posibles complicaciones con la cobertura del seguro si se comprueba que el auto circulaba en infracción al momento de un siniestro.

Dónde sí se puede instalar

Desde Tránsito aclararon que el uso del servicio de internet satelital no está prohibido, sino su colocación en zonas que afecten la conducción. Existen alternativas consideradas seguras y legales:

En el techo del vehículo, con soportes adecuados

En la caja de carga, en el caso de camionetas

En el baúl, sin que sobresalga ni interfiera con la marcha

Para uso estático, cuando el vehículo está detenido

Incluso, según indicó Trepat, se realizaron pruebas que muestran que la señal funciona sin necesidad de ubicar la antena sobre el parabrisas.

Conectados, pero sin perder de vista la ruta

El crecimiento de dispositivos portátiles de internet impulsó soluciones improvisadas dentro de los autos, sobre todo entre quienes viajan por trabajo o recorren largas distancias. Sin embargo, las autoridades remarcan que la conectividad no puede ir por encima de la seguridad vial.

Colocar estos equipos en el parabrisas o el tablero no solo expone a una multa, sino que suma un riesgo silencioso que puede marcar la diferencia en una maniobra o en un segundo de distracción.