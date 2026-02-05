¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
ACCIDENTE FATAL

Madrugada trágica: un joven de 16 años murió tras chocar su auto contra un árbol en la costanera de Patagones

El adolescente impactó su vehículo contra un árbol. Fue trasladado al hospital Pedro Ecay, donde falleció pese a las maniobras de reanimación

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 11:24
El Volkswagen Bora impactó contra un árbol en la avenida costanera de Patagones

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2, se produjo un impactante accidente vial en la avenida costanera de Patagones, a la altura del islote, en cercanías al puente nuevo Basilio Villarino. El conductor del vehículo, un adolescente de 16 años, fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Ecay, donde finalmente se informó su fallecimiento pese a los intentos médicos de reanimarlo.

El joven ingresó en grave estado, con un cuadro de politraumatismo y lesiones cráneo encefálicas. No se pudo establecer en principio si llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del siniestro. Todo es materia de investigación. 

Tras el episodio, la familia fue notificada y la Policía Comunal de Carmen de Patagones realizó pericias en el lugar para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se indicó que no hubo terceros involucrados.

De acuerdo con testimonios de vecinos, se escuchó un fuerte estruendo y el vehículo circulaba a alta velocidad. El Volkswagen Bora impactó contra un árbol, con la mayor parte del golpe en el sector del acompañante. La violencia de la colisión provocó lesiones mortales en el conductor, que viajaba solo.

Por las condiciones climáticas de la madrugada, con llovizna en la zona, no se descarta que el automóvil haya sufrido un efecto de aquaplaning, fenómeno que ocurre cuando los neumáticos pierden tracción sobre la calzada mojada. La investigación esta a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

