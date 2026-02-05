Un despliegue permanente dentro y fuera del predio

La Isla 132 ya funciona con un operativo de seguridad diseñado para cubrir cada sector de la Fiesta Nacional de la Confluencia. En total, 755 efectivos policiales trabajan de manera permanente durante los cuatro días del evento, con presencia en accesos, dentro del predio y en los alrededores.

El objetivo es mantener tareas de prevención, control y respuesta inmediata ante cualquier situación, en un evento que convoca a miles de personas cada noche.

Vigilancia en tiempo real con tecnología de última generación

El operativo incorpora un sistema de videovigilancia con 53 cámaras instaladas dentro del predio y 115 si se suman las ubicadas en los alrededores, en un radio que abarca desde Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132.

Se trata de cámaras fijas y domos con conexión por fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna. Las imágenes se monitorean en tiempo real desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, donde trabajan 43 operarios, y también desde un camión táctico instalado en las cercanías del Centro de Convenciones Domuyo.

Una red exclusiva para que nada se corte

Entre las herramientas centrales del dispositivo se destaca la denominada “burbuja táctica”, un sistema de comunicaciones exclusivo para las fuerzas de seguridad que garantiza conectividad estable incluso en contextos de alta concentración de público.

Funciona sobre una frecuencia propia, con un radio de cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, lo que permite evitar la saturación de las redes comerciales de telefonía móvil. Dentro de esta red operan drones con transmisión en vivo en calidad 4K y cámaras corporales que utilizan los efectivos para ampliar la cobertura visual en tiempo real.

Además, el sistema es móvil: el camión táctico puede trasladarse a zonas sin conectividad y generar señal propia mediante internet satelital.

Coordinación directa ante cualquier incidente

Ante cualquier situación que requiera intervención, el centro de monitoreo puede comunicarse de forma inmediata con el efectivo más cercano a través de comunicaciones digitales encriptadas. Este mecanismo impide interferencias y agiliza la coordinación operativa dentro y fuera del predio.

Cobertura médica en puntos estratégicos

El operativo se complementa con un dispositivo sanitario coordinado por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Dentro de la Isla 132 funcionan ocho puestos médicos de avanzada, incluido un sector pediátrico.

El esquema contempla 40 profesionales de salud con presencia permanente, hasta ocho ambulancias según la jornada y tres vehículos utilitarios para traslados, lo que permite dar respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Accesos organizados y recomendaciones

Para facilitar el ingreso y ordenar la circulación, se habilitaron accesos señalizados por calles Río Negro y Linares, con sectores diferenciados para mujeres, hombres y familias. Quienes ya tengan entrada pueden utilizar el acceso por Linares, señalado como el más ágil.

Desde la organización recuerdan que no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas, elementos inflamables, objetos cortopunzantes ni elementos voluminosos como reposeras o conservadoras. También recomiendan hidratarse, usar protector solar y gorra.

A quienes asistan en vehículo se les sugiere no dejar objetos de valor a la vista y verificar el cierre del rodado. En el caso de niños y niñas, se solicita registrarlos en las globas de acceso al ingresar al predio, para facilitar cualquier asistencia.

Con presencia permanente, tecnología de monitoreo y cobertura sanitaria distribuida en toda la isla, la Confluencia se prepara para recibir al público con un esquema integral pensado para acompañar cada jornada del evento.