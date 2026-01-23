El primer informe preliminar sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad de Adamuz, en la provincia española de Córdoba apunta a una fractura del carril antes del paso del tren Iryo que descarriló en el punto, difundió la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La investigación de la CIAF no descarta, sin embargo, ninguna hipótesis sobre las causas de la rotura y el análisis técnico continúa abierto respecto al accidente ferroviario que dejó 45 muertos, según cifras oficiales.

De acuerdo con el informe, será necesario un estudio más exhaustivo de la infraestructura, los materiales y los sistemas de control para determinar el origen de la falla que provocó el descarrilamiento, así como el posterior choque con el tren Alvia que circulaba por la vía contigua.

Los registros de comunicaciones internas entre los centros de coordinación ferroviaria y los servicios de emergencia han revelado también detalles sobre la gestión de la emergencia.

Tras el accidente en Adamuz, se registró otro en la localidad de Gelida, en la provincia de Barcelona (noreste), en el que murió al menos un maquinista, situación que ha intensificado el debate sobre la seguridad ferroviaria en España.

Fuentes oficiales han reiterado que la prioridad es la atención a las víctimas y el esclarecimiento de los hechos, al subrayar que las investigaciones en curso se desarrollan de manera independiente y conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades españolas insisten en no presentar conclusiones hasta que finalicen los análisis técnicos y periciales correspondientes.

