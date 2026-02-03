Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron este martes en la Casa Blanca en un encuentro marcado por la ausencia de protocolo y el hermetismo. No hubo acceso a la prensa, ni guardia militar, ni declaraciones oficiales. La reunión, que se extendió por dos horas, fue la primera entre ambos mandatarios tras meses de tensión política.

Trump evitó la entrada de periodistas al Despacho Oval, rompiendo con la tradición de permitir preguntas en encuentros con líderes extranjeros. Las únicas imágenes difundidas fueron las oficiales de la Presidencia colombiana, donde se los ve estrechando la mano en la Columnata Oeste y luego conversando en la Oficina Oval.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump llegó “con muy buena disposición” y destacó que “prefiere la diplomacia”. En un gesto simbólico, el presidente estadounidense entregó a Petro una tarjeta con la frase: “Un gran honor. Amo a Colombia”. Además, le firmó un ejemplar de su libro “The Art of the Deal” con la dedicatoria: “Eres genial”. Petro compartió ambas imágenes en redes sociales, incluso bromeando sobre su dificultad para entender el mensaje en inglés.

La reunión contó con delegaciones de alto nivel. Por Estados Unidos participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. Del lado colombiano estuvieron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador Daniel García-Peña.

El recibimiento fue austero. Petro llegó en un vehículo oficial del Servicio Secreto con la bandera de Colombia, pero no fue recibido por Trump ni por la tradicional guardia de honor, a diferencia de lo ocurrido con otros mandatarios como Nayib Bukele o Javier Milei.

El tema central fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína aumentó bajo el gobierno de Petro, mientras Bogotá defiende su política de sustitución de cultivos. Antes del encuentro, Petro escribió en X que el objetivo era “la lucha contra el narcotráfico desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”. Trump, por su parte, había declarado que “enormes cantidades de drogas salen de su país”.