El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de que Venezuela realice elecciones en el corto plazo y sostuvo que cualquier proceso electoral deberá esperar hasta que el país “recupere su salud”. La declaración generó una rápida respuesta desde Caracas, donde el gobierno interino rechazó de plano las presiones externas.

Desde Washington, Trump dejó en claro que no ve condiciones para una convocatoria electoral en los próximos 30 días, y vinculó cualquier avance institucional a una recuperación previa de la situación política y social del país. Sus palabras fueron interpretadas como una nueva señal de endurecimiento del posicionamiento estadounidense frente a Venezuela.

La reacción no tardó en llegar. La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, respondió con un mensaje contundente tras las advertencias del mandatario norteamericano. “En lo personal, a quienes me amenacen les digo: mi destino no lo decide nadie más que Dios”, expresó, marcando una postura firme frente a las declaraciones de Trump.

En un mensaje transmitido por televisión, Rodríguez reforzó el concepto de soberanía y aseguró que el poder político en Venezuela se define puertas adentro. “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, nadie más. No hay ningún agente externo que gobierne Venezuela”, afirmó.