El Pentágono le presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un "abanico más amplio de opciones de ataque" contra Irán del que se había informado previamente, reportó el diario The New York Times (NYT) con cita a una fuente gubernamental.

Según la información difundida por la Agencia de Noticias Xinhua, entre los posibles objetivos figuran el programa nuclear iraní, más allá de los ataques aéreos estadounidenses que lo golpearon en junio pasado, así como emplazamientos de misiles balísticos. No obstante, señalaron que opciones más limitadas, como un ciberataque o un ataque contra el aparato de seguridad interna de Irán, son más probables.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que "los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", aunque subrayó que la diplomacia es siempre la primera opción para Trump.

Trump advirtió el domingo que su Administración está considerando "opciones muy fuertes" contra Irán, incluida una posible acción militar.