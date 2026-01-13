¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero
Crisis en venezuela

Liberaron a un argentino-israelí que estuvo preso 450 días en Venezuela

Su nombre se encuentra en la lista que compartió la ONG Foro Penal donde se detallan quiénes son los 56 presos políticos que fueron excarcelados en los últimos días. 

Por Lucas Sandoval

Martes, 13 de enero de 2026
Harary fue arrestado en octubre de 2024 cuando intentaba cruzar a Colombia

El ciudadano argentino-israelí de 72 años Yacoov Harary , quien se encontraba detenido como preso político en Venezuela fue excarcelado este lunes, según informó la ONG venezolana Foro Penal.

Harary fue arrestado en octubre de 2024 cuando intentaba cruzar a Colombia a través del Puente Internacional José Antonio Páez, que atraviesa el río Arauca. Estaba acompañado de Douglas Javier Ochoa Rodríguez, un agricultor venezolano de 44 años, oriundo del estado de Lara que ya había trabajado con el argentino-israelí en ocasiones anteriores

Foro Penal publicó la lista de los presos políticos que fueron excarcelados desde el 8 al 12 de enero

En la ciudad de El Amparo, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar los detuvieron acusándolos de realizar "actividades desestabilizadoras". Fueron trasladados al centro penitenciario El Rodeo I, uno de los más peligrosos de Venezuela, y tanto Harary como su empleado pasaron 450 días en cautiverio.

 

