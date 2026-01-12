El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar este domingo que su país adquirirá Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, “de una forma u otra”, y dejó en claro que no evalúa alternativas como un arrendamiento ni acuerdos temporales.

Según informó la agencia Xinhua, Trump realizó estas declaraciones a bordo del Air Force One, donde sostuvo que la intención de su administración es directamente “adquirir” la isla. La información fue reproducida por la Agencia Noticias Argentinas.

Consultado sobre el posible impacto de esta decisión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mandatario respondió que podría afectarla, aunque remarcó que los países aliados “necesitan mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos los necesita a ellos”.

En respuesta a estas afirmaciones, los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia difundieron el viernes pasado una declaración conjunta titulada "Estamos juntos como un pueblo", en la que rechazaron de manera categórica cualquier intento de adquisición del territorio por parte de Estados Unidos.