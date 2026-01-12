¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 12 de Enero, Neuquén, Argentina
Control y protección internacional

Trump reiteró que Estados Unidos busca adquirir Groenlandia y descartó acuerdos formales

El mandatario estadounidense sostuvo que controlar el territorio es crucial para la seguridad nacional ante la actividad rusa y china en el Ártico. Dinamarca dijo que cualquier acción por la fuerza destruiría 80 años de vínculos transatlánticos.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 15:13
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar este domingo que su país adquirirá Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, “de una forma u otra”, y dejó en claro que no evalúa alternativas como un arrendamiento ni acuerdos temporales.

Según informó la agencia Xinhua, Trump realizó estas declaraciones a bordo del Air Force One, donde sostuvo que la intención de su administración es directamente “adquirir” la isla. La información fue reproducida por la Agencia Noticias Argentinas.

Consultado sobre el posible impacto de esta decisión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mandatario respondió que podría afectarla, aunque remarcó que los países aliados “necesitan mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos los necesita a ellos”.

En respuesta a estas afirmaciones, los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia difundieron el viernes pasado una declaración conjunta titulada "Estamos juntos como un pueblo", en la que rechazaron de manera categórica cualquier intento de adquisición del territorio por parte de Estados Unidos.

