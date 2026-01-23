El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi, afirmó que es "completamente falso” que se detuvieran 800 ejecuciones en el país por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Esta afirmación es completamente falsa; no existe tal cifra, ni el Poder Judicial ha tomado tal decisión”, dijo el clérigo en una visita a un seminario de la ciudad de Qom, centro religioso del país.

"El irracional y arrogante presidente de los Estados Unidos, tras observar la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, ha tomado una postura vacilante y ha asegurado que ha evitado la ejecución de 800 personas en Irán”, dijo Movahedi, quien aseguró que el Poder Judicial iraní es una "institución completamente independiente y no se ve afectado por presiones extranjeras”.

"Tenemos separación de poderes, las responsabilidades de cada institución están claramente definidas, y no aceptaremos instrucciones, bajo ninguna circunstancia, de poderes externos”, dijo Mohavedi. Las autoridades judiciales han considerado a algunos de los detenidos "mohareb”, es decir, enemigos de Dios. Este cargo conlleva la pena de muerte.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que las autoridades iraníes habían suspendido unas 800 ejecuciones después de que Trump advirtiera sobre "graves consecuencias" si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacudían el país. En las protestas, que ya han sido contenidas, murieron más de 3.000 personas, la mayoría civiles, según las autoridades iraníes, aunque diversas ONG aumentan esa cifra hasta 5.000.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica. El jueves, Trump aseguró que su país tiene una "flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a la nación persa y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión.

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado por la actual situación entre EE.UU. e Irán. La República Islámica aún no ha respondido a estas últimas amenazas.

Fuentes: EFE, AP

