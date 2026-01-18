La tensión diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas luego de que el régimen de Teherán advirtiera que el país “recibirá una respuesta adecuada” tras la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar grupo terrorista a la Fuerza Quds, una unidad clave de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La advertencia fue formulada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, durante una conferencia de prensa en Teherán. Allí calificó la medida argentina como “inaceptable” y la describió como un acto “peligroso desde el punto de vista político”, al cuestionar que se catalogue como organización criminal a una división oficial de las fuerzas armadas de un Estado soberano.

La reacción iraní se produjo luego de que la administración de Milei oficializara la incorporación de la Fuerza Quds al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Para la Casa Rosada, no se trata de una unidad militar convencional, sino del brazo ejecutor de operaciones terroristas internacionales, con responsabilidad directa en los atentados cometidos en Argentina en 1992 contra la Embajada de Israel y en 1994 contra la AMIA, según información citada por la Agencia Noticias Argentinas.

La Fuerza Quds es la unidad de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y está especializada en operaciones de inteligencia, financiamiento y acciones encubiertas fuera de Irán. El Gobierno argentino recordó además que Ahmad Vahidi, quien fue comandante de esa fuerza durante la década del 90, tiene una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado a la AMIA.

La designación implica el congelamiento inmediato de activos financieros en Argentina, además de restricciones operativas para cualquier persona o entidad vinculada a ese grupo. La decisión fue adoptada en vísperas de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en un gesto de alto contenido político y simbólico.

Mientras Irán sostiene que la medida viola el derecho internacional, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires celebró públicamente la decisión, al afirmar que la Fuerza Quds ha “alimentado la violencia en todo Medio Oriente y más allá”. Desde la Casa Blanca y otros aliados occidentales, la medida fue leída como un claro alineamiento geopolítico del gobierno argentino.

Desde la Oficina del Presidente, Milei reafirmó su postura de “reconocer a los terroristas por lo que son” y subrayó que la Argentina se posiciona firmemente junto a la “civilización occidental”. En paralelo, la advertencia iraní encendió alertas en los organismos de seguridad e inteligencia, ante la posibilidad de represalias diplomáticas o acciones asimétricas.