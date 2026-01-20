El presidente francés Emmanuel Macron rechazó la oferta de Donald Trump de unirse a la Junta de la Paz. Cuando se le preguntó sobre la negativa de Macron, Trump dijo a los periodistas que impondría un "arancel del 200%" a los vinos y el champán franceses, "y se unirá". Dijo, "nadie quiere" a Macron porque "va a dejar el cargo muy pronto".

El presidente Trump ha promocionado su "Junta de la Paz" para Gaza como el "consejo más prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", pero los detalles de su mandato y los posibles miembros son pocos claros. La lista informada de los invitados de Trump, incluyendo al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, y las órdenes de marcha que podrían ampliar su alcance más allá de Gaza, han despertado la alarma entre algunos aliados de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU acogió con satisfacción el establecimiento del consejo en noviembre. Está autorizado hasta finales de 2027. Sin embargo, mientras esté en Davos esta semana, se espera que Trump anuncie que está ampliando la misión de la Junta de la Paz para Gaza más allá del enclave.

La ministra de Asuntos Exteriores irlandesa, Helen McEntee, advirtió que el marco estadounidense "tendría un mandato más amplio que la aplicación del Plan de Paz de Gaza". Subrayó el "mandato único de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacionales", y añadió: "Aunque sea imperfecta, la ONU y la primacía del derecho internacional son más importantes ahora que nunca".

Trump invitó a 58 líderes internacionales a unirse al consejo. La Casa Blanca no confirmó una lista de los países a los que se pidió que participaran. Sin embargo, algunas naciones y funcionarios públicos han dicho públicamente que fueron invitados. Según se informa, la administración está pidiendo a los países que paguen 1.000 millones de dólares para asegurar su lugar. Según las confirmaciones del gobierno y múltiples informes, algunos de esos países incluyen: India, Irlanda, China, Hungría, Vietnam, Australia, Argentina, Jordania, Albania, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

Trump confirmó que Rusia también recibió una invitación. "Estos son líderes mundiales, y la respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había invitado a Putin. Viktor Orbán, de Hungría, por otro lado, se apresuró a aceptar la "honorable invitación".