Unos 1.676 edificios residenciales en la capital ucraniana Kiev seguían sin calefacción tras un ataque con misiles y drones rusos. Moscú ha intensificado drásticamente los bombardeos contra el sistema energético de Ucrania desde que invadió a su vecino en 2022.

Rusia lanzó un vasto ataque contra el sistema energético de Ucrania, que sacudió Kiev con explosiones durante la noche y dejó a 1,2 millones de viviendas sin electricidad en todo el país, en plenas temperaturas invernales bajo cero.

"Los principales objetivos de Rusia en este momento son nuestro sector energético, infraestructura crítica y edificios residenciales", precisó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la red social X. Solo esta semana, el régimen de Vladimir Putin lanzó más de 1.700 drones de ataque, más de 1.380 bombas aéreas guiadas y 69 misiles contra Ucrania.

Cualquier ataque masivo de Rusia podría tener un impacto devastador, afirmó Zelenski, quien visitó Lituania. "Estamos trabajando con todos los líderes para fortalecer a Ucrania. Todos deben comprender claramente la amenaza que representa Rusia", afirmó.

Fuentes: reuters/afp/dpa

